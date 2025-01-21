سعر ArkStart (ARKS)
سعر ArkStart (ARKS) المباشر لليوم هو USD 0.00196149. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ArkStart الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 221.10
- تغيير سعر ArkStart خلال اليوم هو -5.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ArkStart مقابل USD هو $ -0.000122786624371697 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ArkStart مقابل USD هو $ -0.0008362082 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ArkStart مقابل USD هو $ -0.0013192944 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ArkStart مقابل USD هو $ -0.003413747346674572 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000122786624371697
|-5.89%
|30 يوم
|$ -0.0008362082
|-42.63%
|60 يوم
|$ -0.0013192944
|-67.25%
|90 يوم
|$ -0.003413747346674572
|-63.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ArkStart: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-5.89%
-34.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? ArkStart, the first BRC-20 IDO project on BisoSwap. A groundbreaking staking function has been introduced on the BRC-20 protocol. This innovative feature is based on the ve(3,3) model, aims to provide users with opportunities for returns beyond transactions, ensuring safety, efficiency, and decentralization. ArkStart, the first BRC-20 IDO project on BisoSwap. A groundbreaking staking function has been introduced on the BRC-20 protocol. This innovative feature is based on the ve(3,3) model, aims to provide users with opportunities for returns beyond transactions, ensuring safety, efficiency, and decentralization. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
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