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سعر ArkiTech (ARKI) المباشر لليوم هو USD 0.02709308 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.89M . يتم تحديث سعر ARKI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ArkiTech الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.54K - تغيير سعر ArkiTech خلال اليوم هو +18.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.64M

أداء سعر ArkiTech (ARKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ArkiTech مقابل USD هو $ +0.00426273 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ArkiTech مقابل USD هو $ -0.0024672665 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ArkiTech مقابل USD هو $ +0.0012822612 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ArkiTech مقابل USD هو $ -0.01218753777963158 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00426273 +18.67% 30 يوم $ -0.0024672665 -9.10% 60 يوم $ +0.0012822612 +4.73% 90 يوم $ -0.01218753777963158 -31.02%

تحليل سعر ArkiTech (ARKI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ArkiTech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02272182$ 0.02272182 $ 0.02272182 24 ساعة مرتفع $ 0.02752055$ 0.02752055 $ 0.02752055 عالية طوال الوقت $ 0.350797$ 0.350797 $ 0.350797 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) +18.67% تغير السعر (7 أيام) -15.76%

معلومات سوق ArkiTech (ARKI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: