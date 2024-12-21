سعر ArkiTech (ARKI)
سعر ArkiTech (ARKI) المباشر لليوم هو USD 0.02709308. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.89M. يتم تحديث سعر ARKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ArkiTech الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.54K
- تغيير سعر ArkiTech خلال اليوم هو +18.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.64M
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خلال اليوم، كان سعر ArkiTech مقابل USD هو $ +0.00426273 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ArkiTech مقابل USD هو $ -0.0024672665 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ArkiTech مقابل USD هو $ +0.0012822612 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ArkiTech مقابل USD هو $ -0.01218753777963158 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00426273
|+18.67%
|30 يوم
|$ -0.0024672665
|-9.10%
|60 يوم
|$ +0.0012822612
|+4.73%
|90 يوم
|$ -0.01218753777963158
|-31.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ArkiTech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
+18.67%
-15.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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