سعر Arker (ARKER)
سعر Arker (ARKER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARKER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arker الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.47
- تغيير سعر Arker خلال اليوم هو -0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Arker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arker مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.34%
|30 يوم
|$ 0
|+10.65%
|60 يوم
|$ 0
|+9.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.34%
-3.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Arker is a game which will place you in the role of controlling a hero with his pet in order to regain control of the kingdom of Ohm. But for this you will not fight alone! You will have the opportunity to be part of a clan to achieve your goal but it will not be easy! the enemy will always try to defeat you and your clan. Skills, runes, equipment, characters, pets and incredible PVP / PVE content will make your stay in Ohm unforgettable. Arker is inspired by the mythical games of Korea fast-play and will not only be a fun game but it will allow you to share moments with other friends and obtain great rewards.
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