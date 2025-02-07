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سعر Arken Finance ($ARKEN) المباشر لليوم هو USD 0.00051642 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 468.43K . يتم تحديث سعر $ARKEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arken Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Arken Finance خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 907.08M

أداء سعر Arken Finance ($ARKEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arken Finance مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arken Finance مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arken Finance مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arken Finance مقابل USD هو $ -0.000021619790733001 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ 0.0000000000 0.00% 60 يوم $ 0.0000000000 0.00% 90 يوم $ -0.000021619790733001 -4.01%

تحليل سعر Arken Finance ($ARKEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arken Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00051642$ 0.00051642 $ 0.00051642 24 ساعة مرتفع $ 0.00051642$ 0.00051642 $ 0.00051642 عالية طوال الوقت $ 0.00349925$ 0.00349925 $ 0.00349925 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Arken Finance ($ARKEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: