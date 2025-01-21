سعر ARK Innovation ETF Defichain (DARKK)
سعر ARK Innovation ETF Defichain (DARKK) المباشر لليوم هو USD 2.48. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DARKK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ARK Innovation ETF Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر ARK Innovation ETF Defichain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ARK Innovation ETF Defichain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ARK Innovation ETF Defichain مقابل USD هو $ -0.5919360720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ARK Innovation ETF Defichain مقابل USD هو $ -2.0445368000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ARK Innovation ETF Defichain مقابل USD هو $ +1.8851394809950166 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.5919360720
|-23.86%
|60 يوم
|$ -2.0445368000
|-82.44%
|90 يوم
|$ +1.8851394809950166
|+316.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ARK Innovation ETF Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+24.58%
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