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سعر ARK Innovation ETF Defichain (DARKK) المباشر لليوم هو USD 2.48 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DARKK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ARK Innovation ETF Defichain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر ARK Innovation ETF Defichain خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ARK Innovation ETF Defichain (DARKK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ARK Innovation ETF Defichain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ARK Innovation ETF Defichain مقابل USD هو $ -0.5919360720 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ARK Innovation ETF Defichain مقابل USD هو $ -2.0445368000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ARK Innovation ETF Defichain مقابل USD هو $ +1.8851394809950166 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.5919360720 -23.86% 60 يوم $ -2.0445368000 -82.44% 90 يوم $ +1.8851394809950166 +316.90%

تحليل سعر ARK Innovation ETF Defichain (DARKK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ARK Innovation ETF Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 76.08$ 76.08 $ 76.08 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +24.58%

معلومات سوق ARK Innovation ETF Defichain (DARKK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: