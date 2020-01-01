توكنوميكس Arizona Iced Tea (99CENTS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Arizona Iced Tea (99CENTS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Arizona Iced Tea (99CENTS) Arizonaicedtea (99cents) is inspired from a famous beverage brand which we used to enjoy in our childhood remembering its memories that created so many joyful moments across our generations. The token is deployed on Solana network along with the support and backing from huge network of whales. It’s time to return to the essence of simplified meme coins and first beverage inspired token to $1B market cap and beyond! Free CEX listings and aggressive marketing during and after launch. الموقع الرسمي: https://www.99cents.dev/ اشتر 99CENTS الآن!

توكنوميكس Arizona Iced Tea (99CENTS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Arizona Iced Tea (99CENTS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 68.16K $ 68.16K $ 68.16K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00211841 $ 0.00211841 $ 0.00211841 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00006816 $ 0.00006816 $ 0.00006816 معرفة المزيد عن سعر Arizona Iced Tea (99CENTS)

توكنوميكس Arizona Iced Tea (99CENTS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Arizona Iced Tea (99CENTS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن 99CENTS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن 99CENTS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس 99CENTS، استكشف السعر المباشر لتوكن 99CENTS!

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