سعر Arizona Iced Tea (99CENTS)
سعر Arizona Iced Tea (99CENTS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 99CENTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arizona Iced Tea الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20K
- تغيير سعر Arizona Iced Tea خلال اليوم هو -1.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Arizona Iced Tea مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arizona Iced Tea مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arizona Iced Tea مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arizona Iced Tea مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.34%
|30 يوم
|$ 0
|-32.26%
|60 يوم
|$ 0
|-19.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arizona Iced Tea: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
-1.34%
-14.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Arizonaicedtea (99cents) is inspired from a famous beverage brand which we used to enjoy in our childhood remembering its memories that created so many joyful moments across our generations. The token is deployed on Solana network along with the support and backing from huge network of whales. It’s time to return to the essence of simplified meme coins and first beverage inspired token to $1B market cap and beyond! Free CEX listings and aggressive marketing during and after launch.
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