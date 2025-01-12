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سعر Arizona Iced Tea (99CENTS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر 99CENTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arizona Iced Tea الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20K - تغيير سعر Arizona Iced Tea خلال اليوم هو -1.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Arizona Iced Tea (99CENTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arizona Iced Tea مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arizona Iced Tea مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arizona Iced Tea مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arizona Iced Tea مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.34% 30 يوم $ 0 -32.26% 60 يوم $ 0 -19.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Arizona Iced Tea (99CENTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arizona Iced Tea: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00211841$ 0.00211841 $ 0.00211841 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) -1.34% تغير السعر (7 أيام) -14.83%

معلومات سوق Arizona Iced Tea (99CENTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: