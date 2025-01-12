سعر Arise Chikun (CHIKUN)
سعر Arise Chikun (CHIKUN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHIKUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arise Chikun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 318.22
- تغيير سعر Arise Chikun خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Arise Chikun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arise Chikun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arise Chikun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arise Chikun مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-48.04%
|60 يوم
|$ 0
|+25.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arise Chikun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-35.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Arise Chikun" is a community-driven cryptocurrency token that draws its inspiration from the popular television program "Aqua Teen Hunger Force." The phrase "ARISE CHIKUN" gained significant recognition within the trollbox of btc-e, a well-known cryptocurrency exchange with a history of producing legendary figures. Originating from the popular television program "Aqua Teen Hunger Force," the phrase "ARISE CHIKUN" gained widespread recognition within the trollbox of btc-e, a renowned cryptocurrency exchange known for producing legendary figures. Quickly becoming a prominent figure in the Litecoin community. The Chikun became tired of being the mascot of a stablecoin, so it decided to take matters in to its own hands by igniting a community-driven token that holds no intrinsic value.
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