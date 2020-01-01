توكنوميكس Arie The Sealion (ARIE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Arie The Sealion (ARIE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Arie The Sealion (ARIE) Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen! الموقع الرسمي: https://www.ariethesealion.com/ اشتر ARIE الآن!

توكنوميكس Arie The Sealion (ARIE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Arie The Sealion (ARIE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 38.25K $ 38.25K $ 38.25K إجمالي العرض: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M العرض المتداول: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 38.25K $ 38.25K $ 38.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02311481 $ 0.02311481 $ 0.02311481 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Arie The Sealion (ARIE)

توكنوميكس Arie The Sealion (ARIE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Arie The Sealion (ARIE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ARIE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ARIE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ARIE، استكشف السعر المباشر لتوكن ARIE!

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