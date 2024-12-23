سعر Arie The Sealion (ARIE)
سعر Arie The Sealion (ARIE) المباشر لليوم هو USD 0.00013914. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 139.12K. يتم تحديث سعر ARIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arie The Sealion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.09K
- تغيير سعر Arie The Sealion خلال اليوم هو -9.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M
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خلال اليوم، كان سعر Arie The Sealion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arie The Sealion مقابل USD هو $ -0.0001287166 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arie The Sealion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arie The Sealion مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.80%
|30 يوم
|$ -0.0001287166
|-92.50%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arie The Sealion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
-9.80%
-55.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen!
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