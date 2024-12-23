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سعر Arie The Sealion (ARIE) المباشر لليوم هو USD 0.00013914 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 139.12K . يتم تحديث سعر ARIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arie The Sealion الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.09K - تغيير سعر Arie The Sealion خلال اليوم هو -9.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M

أداء سعر Arie The Sealion (ARIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arie The Sealion مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arie The Sealion مقابل USD هو $ -0.0001287166 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arie The Sealion مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arie The Sealion مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.80% 30 يوم $ -0.0001287166 -92.50% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Arie The Sealion (ARIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arie The Sealion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00013256$ 0.00013256 $ 0.00013256 24 ساعة مرتفع $ 0.00016352$ 0.00016352 $ 0.00016352 عالية طوال الوقت $ 0.02311481$ 0.02311481 $ 0.02311481 تغير السعر (1 ساعة) -0.44% تغير السعر (1يوم) -9.80% تغير السعر (7 أيام) -55.04%

معلومات سوق Arie The Sealion (ARIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: