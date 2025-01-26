سعر Ariacoin (ARIA)
سعر Ariacoin (ARIA) المباشر لليوم هو USD 0.00010917. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ariacoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 250.66K
- تغيير سعر Ariacoin خلال اليوم هو +1.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ariacoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ariacoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ariacoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ariacoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.92%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ariacoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+1.92%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AriaLand, is an innovative Telegram-based mini application designed to gamify token earning and enhance user engagement in the Web3 ecosystem. AriaLand incorporates a unique leveling system where users start as a Base Camp member and advance to Military Unit and Commando levels by completing tasks. As users progress, they unlock exclusive benefits, including enhanced withdrawal rights and special in-game features. The application is part of a larger ecosystem, focused on earning and spending tokens, while encouraging strategic use through rewards and benefits. The project aims to foster community engagement and build a dedicated user base through gamified interactions, rewards, and airdrops. It offers opportunities for players to collect, use, and exchange tokens within the platform, providing a sustainable, rewarding experience within the Web3 space.
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