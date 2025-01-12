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سعر aRIA Currency (RIA) المباشر لليوم هو USD 0.0243392 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.90K . يتم تحديث سعر RIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق aRIA Currency الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.54 - تغيير سعر aRIA Currency خلال اليوم هو -12.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.11M

أداء سعر aRIA Currency (RIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر aRIA Currency مقابل USD هو $ -0.00333060700956512 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر aRIA Currency مقابل USD هو $ -0.0042640696 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر aRIA Currency مقابل USD هو $ -0.0152493752 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر aRIA Currency مقابل USD هو $ -0.06121555393590706 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00333060700956512 -12.03% 30 يوم $ -0.0042640696 -17.51% 60 يوم $ -0.0152493752 -62.65% 90 يوم $ -0.06121555393590706 -71.55%

تحليل سعر aRIA Currency (RIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر aRIA Currency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02435608$ 0.02435608 $ 0.02435608 24 ساعة مرتفع $ 0.02766981$ 0.02766981 $ 0.02766981 عالية طوال الوقت $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 تغير السعر (1 ساعة) -0.69% تغير السعر (1يوم) -12.03% تغير السعر (7 أيام) -40.21%

معلومات سوق aRIA Currency (RIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: