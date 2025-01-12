سعر aRIA Currency (RIA)
سعر aRIA Currency (RIA) المباشر لليوم هو USD 0.0243392. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.90K. يتم تحديث سعر RIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق aRIA Currency الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.54
- تغيير سعر aRIA Currency خلال اليوم هو -12.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.11M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RIA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RIA.
خلال اليوم، كان سعر aRIA Currency مقابل USD هو $ -0.00333060700956512 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر aRIA Currency مقابل USD هو $ -0.0042640696 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر aRIA Currency مقابل USD هو $ -0.0152493752 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر aRIA Currency مقابل USD هو $ -0.06121555393590706 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00333060700956512
|-12.03%
|30 يوم
|$ -0.0042640696
|-17.51%
|60 يوم
|$ -0.0152493752
|-62.65%
|90 يوم
|$ -0.06121555393590706
|-71.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر aRIA Currency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.69%
-12.03%
-40.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Next generation Proof of Stake consensus – a Super Fast, peer 2 peer Electronic Cash System with a very low transaction fee. Be your own bank with full control of your digital assets. Or just hold for passive income. Bitcoin 2.0!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RIA إلى AUD
A$0.039429504
|1 RIA إلى GBP
￡0.019714752
|1 RIA إلى EUR
€0.023609024
|1 RIA إلى USD
$0.0243392
|1 RIA إلى MYR
RM0.109283008
|1 RIA إلى TRY
₺0.86160768
|1 RIA إلى JPY
¥3.837561664
|1 RIA إلى RUB
₽2.473592896
|1 RIA إلى INR
₹2.097308864
|1 RIA إلى IDR
Rp399.003214848
|1 RIA إلى PHP
₱1.4360128
|1 RIA إلى EGP
￡E.1.2291296
|1 RIA إلى BRL
R$0.148955904
|1 RIA إلى CAD
C$0.035048448
|1 RIA إلى BDT
৳2.982282176
|1 RIA إلى NGN
₦37.911468096
|1 RIA إلى UAH
₴1.033685824
|1 RIA إلى VES
Bs1.2899776
|1 RIA إلى PKR
Rs6.808161024
|1 RIA إلى KZT
₸12.905130624
|1 RIA إلى THB
฿0.844083456
|1 RIA إلى TWD
NT$0.805870912
|1 RIA إلى CHF
Fr0.022148672
|1 RIA إلى HKD
HK$0.189358976
|1 RIA إلى MAD
.د.م0.245582528