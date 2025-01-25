سعر Argy Bargy Token (ARGY)
سعر Argy Bargy Token (ARGY) المباشر لليوم هو USD 0.00010102. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.61K. يتم تحديث سعر ARGY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Argy Bargy Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.42
- تغيير سعر Argy Bargy Token خلال اليوم هو +26.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 738.51M
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خلال اليوم، كان سعر Argy Bargy Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Argy Bargy Token مقابل USD هو $ -0.0000993170 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Argy Bargy Token مقابل USD هو $ -0.0001000215 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Argy Bargy Token مقابل USD هو $ -0.006555709984713776 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+26.30%
|30 يوم
|$ -0.0000993170
|-98.31%
|60 يوم
|$ -0.0001000215
|-99.01%
|90 يوم
|$ -0.006555709984713776
|-98.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Argy Bargy Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+26.30%
-76.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Argy Bargy is a Web3 GameFi project that offers a unique mix of gameplay features, including a Match-3 Collection Card RPG, an AR Battle Game, and E.A.S.Y. Life Mode, a lifestyle walking app. These elements are tightly connected within the Argy Bargy ecosystem. The game uses augmented reality (AR) for interactive, real-world battles, while the match-3 mechanics add strategic challenges. The E.A.S.Y. Life mode provides a relaxed way to explore the game world and earn rewards. Players can collect, trade, and fully own in-game assets using the $ARGY token, which serves as the core of the player-driven economy.
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