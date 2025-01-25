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سعر Argy Bargy Token (ARGY) المباشر لليوم هو USD 0.00010102 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.61K . يتم تحديث سعر ARGY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Argy Bargy Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.42 - تغيير سعر Argy Bargy Token خلال اليوم هو +26.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 738.51M

أداء سعر Argy Bargy Token (ARGY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Argy Bargy Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Argy Bargy Token مقابل USD هو $ -0.0000993170 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Argy Bargy Token مقابل USD هو $ -0.0001000215 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Argy Bargy Token مقابل USD هو $ -0.006555709984713776 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +26.30% 30 يوم $ -0.0000993170 -98.31% 60 يوم $ -0.0001000215 -99.01% 90 يوم $ -0.006555709984713776 -98.48%

تحليل سعر Argy Bargy Token (ARGY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Argy Bargy Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00005405$ 0.00005405 $ 0.00005405 24 ساعة مرتفع $ 0.00013501$ 0.00013501 $ 0.00013501 عالية طوال الوقت $ 0.108482$ 0.108482 $ 0.108482 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +26.30% تغير السعر (7 أيام) -76.13%

معلومات سوق Argy Bargy Token (ARGY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: