توكنوميكس Argo Finance (ARGO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Argo Finance (ARGO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Argo Finance (ARGO) "Argo is the premier liquid staking protocol built on top of the Cronos blockchain that aims to unlock the value of all staked CRO and maximize the capital efficiency of CRO across the Crypto.com ecosystem. CRO staking has been a very attractive and low-risk way of earning yields on top of your CRO holdings, offering users 10-12% APY on staked CRO. However, staked CRO are essentially locked up and inaccessible to stakers. Stakers who wish to unstake their CRO will have to wait for a 28-days unbonding period before their CRO becomes accessible again. CRO liquid staking, on the other hand, improves capital efficiency without compromising network security. This is made possible through the issuance of bonded CRO (""bCRO"") which is a liquid staking derivative that represents your staked CRO and can be utilized across the DeFi ecosystem in Cronos to generate additional DeFi yields." الموقع الرسمي: https://www.argofinance.money/ اشتر ARGO الآن!

توكنوميكس Argo Finance (ARGO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Argo Finance (ARGO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 60.27K $ 60.27K $ 60.27K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03434659 $ 0.03434659 $ 0.03434659 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00006027 $ 0.00006027 $ 0.00006027 معرفة المزيد عن سعر Argo Finance (ARGO)

توكنوميكس Argo Finance (ARGO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Argo Finance (ARGO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ARGO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ARGO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ARGO، استكشف السعر المباشر لتوكن ARGO!

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