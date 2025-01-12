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سعر Argo Finance (ARGO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ARGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Argo Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.12 - تغيير سعر Argo Finance خلال اليوم هو +0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Argo Finance (ARGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Argo Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Argo Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Argo Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Argo Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.09% 30 يوم $ 0 -16.48% 60 يوم $ 0 -5.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Argo Finance (ARGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Argo Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03434659$ 0.03434659 $ 0.03434659 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) +0.09% تغير السعر (7 أيام) -6.79%

معلومات سوق Argo Finance (ARGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: