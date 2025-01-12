سعر ArenaSwap (ARENA)
سعر ArenaSwap (ARENA) المباشر لليوم هو USD 0.00610917. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARENA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ArenaSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.51
- تغيير سعر ArenaSwap خلال اليوم هو -1.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ArenaSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ArenaSwap مقابل USD هو $ -0.0009285437 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ArenaSwap مقابل USD هو $ -0.0007911509 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ArenaSwap مقابل USD هو $ -0.000745960030017779 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.35%
|30 يوم
|$ -0.0009285437
|-15.19%
|60 يوم
|$ -0.0007911509
|-12.95%
|90 يوم
|$ -0.000745960030017779
|-10.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ArenaSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-1.35%
-2.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ArenaSwap is a decentralized exchange platform built on BSC (Binance Smart Chain) that focuses on gamification of yield farming and gambling. Our vision is to make DeFi and yield farming mainstream through gamification and storytelling, creating an ecosystem that supports the value of our token and NFTs. We implement powerful deflationary mechanisms to safeguard the token value. Gamified gambling and an NFT collectible game are developed as part of the ecosystem to achieve this.
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