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سعر ArenaSwap (ARENA) المباشر لليوم هو USD 0.00610917 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ARENA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ArenaSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.51 - تغيير سعر ArenaSwap خلال اليوم هو -1.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ArenaSwap (ARENA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ArenaSwap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ArenaSwap مقابل USD هو $ -0.0009285437 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ArenaSwap مقابل USD هو $ -0.0007911509 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ArenaSwap مقابل USD هو $ -0.000745960030017779 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.35% 30 يوم $ -0.0009285437 -15.19% 60 يوم $ -0.0007911509 -12.95% 90 يوم $ -0.000745960030017779 -10.88%

تحليل سعر ArenaSwap (ARENA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ArenaSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00610533$ 0.00610533 $ 0.00610533 24 ساعة مرتفع $ 0.00624025$ 0.00624025 $ 0.00624025 عالية طوال الوقت $ 14.74$ 14.74 $ 14.74 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -1.35% تغير السعر (7 أيام) -2.51%

معلومات سوق ArenaSwap (ARENA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: