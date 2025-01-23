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سعر Arena Of Faith (ACP) المباشر لليوم هو USD 0.07027 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ACP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arena Of Faith الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.63M - تغيير سعر Arena Of Faith خلال اليوم هو +4.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Arena Of Faith (ACP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arena Of Faith مقابل USD هو $ +0.00304573 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arena Of Faith مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arena Of Faith مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arena Of Faith مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00304573 +4.53% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Arena Of Faith (ACP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arena Of Faith: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.066442$ 0.066442 $ 0.066442 24 ساعة مرتفع $ 0.112253$ 0.112253 $ 0.112253 عالية طوال الوقت $ 0.112253$ 0.112253 $ 0.112253 تغير السعر (1 ساعة) -1.39% تغير السعر (1يوم) +4.53% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Arena Of Faith (ACP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: