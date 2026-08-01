سعر Areal Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Areal Finance (ARL) اليوم هو $ 0.0013162، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARL الحالي إلى USD هو $ 0.0013162 لكل ARL.

يحتل Areal Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,852، مع عرض متداول قدره 17.36M ARL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARL بين $ 0.00131612 (أدنى) و$ 0.00131629 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00859141، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00124995.

على المدى القصير، تحرك ARL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-5.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 37.34.

معلومات سوق Areal Finance (ARL)

القيمة السوقية $ 22.85K$ 22.85K $ 22.85K الحجم (24 ساعة) $ 37.34$ 37.34 $ 37.34 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.95K$ 33.95K $ 33.95K إمداد دورة التداول 17.36M 17.36M 17.36M إجمالي العرض 25,790,675.161144 25,790,675.161144 25,790,675.161144

القيمة السوقية الحالية لـ Areal Finance هي $ 22.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 37.34. العرض المتداول لـ ARL يبلغ 17.36M، مع إجمالي عرض 25790675.161144. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.95K.