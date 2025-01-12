سعر Ardana (DANA)
سعر Ardana (DANA) المباشر لليوم هو USD 0.00162824. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 76.38K. يتم تحديث سعر DANA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ardana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 392.96
- تغيير سعر Ardana خلال اليوم هو -4.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 46.91M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DANA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DANA.
خلال اليوم، كان سعر Ardana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ardana مقابل USD هو $ -0.0001565033 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ardana مقابل USD هو $ +0.0003211952 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ardana مقابل USD هو $ +0.000389520842335401 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.26%
|30 يوم
|$ -0.0001565033
|-9.61%
|60 يوم
|$ +0.0003211952
|+19.73%
|90 يوم
|$ +0.000389520842335401
|+31.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ardana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-4.26%
-0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX. The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project’s parameters. Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees. Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DANA إلى AUD
A$0.0026377488
|1 DANA إلى GBP
￡0.0013188744
|1 DANA إلى EUR
€0.0015793928
|1 DANA إلى USD
$0.00162824
|1 DANA إلى MYR
RM0.0073107976
|1 DANA إلى TRY
₺0.057639696
|1 DANA إلى JPY
¥0.2567246008
|1 DANA إلى RUB
₽0.1654780312
|1 DANA إلى INR
₹0.1403054408
|1 DANA إلى IDR
Rp26.6924547456
|1 DANA إلى PHP
₱0.09606616
|1 DANA إلى EGP
￡E.0.08222612
|1 DANA إلى BRL
R$0.0099648288
|1 DANA إلى CAD
C$0.0023446656
|1 DANA إلى BDT
৳0.1995082472
|1 DANA إلى NGN
₦2.5361954712
|1 DANA إلى UAH
₴0.0691513528
|1 DANA إلى VES
Bs0.08629672
|1 DANA إلى PKR
Rs0.4554512928
|1 DANA إلى KZT
₸0.8633254128
|1 DANA إلى THB
฿0.0564673632
|1 DANA إلى TWD
NT$0.0539110264
|1 DANA إلى CHF
Fr0.0014816984
|1 DANA إلى HKD
HK$0.0126677072
|1 DANA إلى MAD
.د.م0.0164289416