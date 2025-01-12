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سعر Ardana (DANA) المباشر لليوم هو USD 0.00162824 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 76.38K . يتم تحديث سعر DANA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ardana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 392.96 - تغيير سعر Ardana خلال اليوم هو -4.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 46.91M

أداء سعر Ardana (DANA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ardana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ardana مقابل USD هو $ -0.0001565033 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ardana مقابل USD هو $ +0.0003211952 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ardana مقابل USD هو $ +0.000389520842335401 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.26% 30 يوم $ -0.0001565033 -9.61% 60 يوم $ +0.0003211952 +19.73% 90 يوم $ +0.000389520842335401 +31.45%

تحليل سعر Ardana (DANA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ardana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00162747$ 0.00162747 $ 0.00162747 24 ساعة مرتفع $ 0.00171395$ 0.00171395 $ 0.00171395 عالية طوال الوقت $ 11.27$ 11.27 $ 11.27 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -4.26% تغير السعر (7 أيام) -0.02%

معلومات سوق Ardana (DANA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: