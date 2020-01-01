توكنوميكس Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Arcturian AI by Virtuals (LIGHT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) Arcturian Labs is a next-generation AI venture builder, crafting intelligent agents to power the Virtuals ecosystem. Our mission is to forge foundational AI primitives that drive the rise of the Agentic Economy, a new digital frontier where artificial intelligence coexists, evolves, transacts, and thrives. We incubate and launch AI agents both in-house and in collaboration with visionary AI entrepreneurs, offering support through our venture studio model. Our goal is to accelerate the deployment of advanced AI agents that provide meaningful utility to the Virtuals economy and beyond. الموقع الرسمي: https://www.arcturianlabs.ai/ الوثيقة البيضاء: https://arcturianlabs.gitbook.io/arcturianlabs اشتر LIGHT الآن!

توكنوميكس Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Arcturian AI by Virtuals (LIGHT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 63.29K $ 63.29K $ 63.29K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 126.58K $ 126.58K $ 126.58K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00012658 $ 0.00012658 $ 0.00012658 معرفة المزيد عن سعر Arcturian AI by Virtuals (LIGHT)

توكنوميكس Arcturian AI by Virtuals (LIGHT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LIGHT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LIGHT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LIGHT، استكشف السعر المباشر لتوكن LIGHT!

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