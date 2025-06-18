سعر Arcturian AI by Virtuals (LIGHT)
سعر Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 162.38K. يتم تحديث سعر LIGHT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arcturian AI by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Arcturian AI by Virtuals خلال اليوم هو -6.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر Arcturian AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arcturian AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arcturian AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arcturian AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.29%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arcturian AI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
-6.29%
-53.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Arcturian Labs is a next-generation AI venture builder, crafting intelligent agents to power the Virtuals ecosystem. Our mission is to forge foundational AI primitives that drive the rise of the Agentic Economy, a new digital frontier where artificial intelligence coexists, evolves, transacts, and thrives. We incubate and launch AI agents both in-house and in collaboration with visionary AI entrepreneurs, offering support through our venture studio model. Our goal is to accelerate the deployment of advanced AI agents that provide meaningful utility to the Virtuals economy and beyond.
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