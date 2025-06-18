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سعر Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 162.38K . يتم تحديث سعر LIGHT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arcturian AI by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Arcturian AI by Virtuals خلال اليوم هو -6.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arcturian AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arcturian AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arcturian AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arcturian AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.29% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Arcturian AI by Virtuals (LIGHT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arcturian AI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.48% تغير السعر (1يوم) -6.29% تغير السعر (7 أيام) -53.16%

معلومات سوق Arcturian AI by Virtuals (LIGHT)

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