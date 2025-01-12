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سعر Archive AI (ARCAI) المباشر لليوم هو USD 0.00347309 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ARCAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Archive AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.18 - تغيير سعر Archive AI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Archive AI (ARCAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Archive AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Archive AI مقابل USD هو $ -0.0007627086 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Archive AI مقابل USD هو $ +0.0001274283 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Archive AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0007627086 -21.96% 60 يوم $ +0.0001274283 +3.67% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Archive AI (ARCAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Archive AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.145847$ 0.145847 $ 0.145847 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -2.04%

معلومات سوق Archive AI (ARCAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: