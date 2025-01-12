سعر Archive AI (ARCAI)
سعر Archive AI (ARCAI) المباشر لليوم هو USD 0.00347309. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARCAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Archive AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.18
- تغيير سعر Archive AI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Archive AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Archive AI مقابل USD هو $ -0.0007627086 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Archive AI مقابل USD هو $ +0.0001274283 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Archive AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0007627086
|-21.96%
|60 يوم
|$ +0.0001274283
|+3.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Archive AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.04%
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