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سعر Archi AI (ARAI) المباشر لليوم هو USD 0.497276 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 497.81K . يتم تحديث سعر ARAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Archi AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.24K - تغيير سعر Archi AI خلال اليوم هو -1.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Archi AI (ARAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Archi AI مقابل USD هو $ -0.0069815433194186 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Archi AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Archi AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Archi AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0069815433194186 -1.38% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Archi AI (ARAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Archi AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.431537$ 0.431537 $ 0.431537 24 ساعة مرتفع $ 0.546803$ 0.546803 $ 0.546803 عالية طوال الوقت $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) -1.38% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Archi AI (ARAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: