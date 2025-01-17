سعر Archi AI (ARAI)
سعر Archi AI (ARAI) المباشر لليوم هو USD 0.497276. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 497.81K. يتم تحديث سعر ARAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Archi AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.24K
- تغيير سعر Archi AI خلال اليوم هو -1.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر Archi AI مقابل USD هو $ -0.0069815433194186 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Archi AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Archi AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Archi AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0069815433194186
|-1.38%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Archi AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
-1.38%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Purpose: Archi AI aims to enhance cryptocurrency portfolio management through AI automation. Function: Utilizes AI agents to monitor, analyze, and manage crypto portfolios. Provides real-time data analysis, sentiment-based trading, and risk management tools. Utility: AI Agents: Includes virtual portfolio management, wallet tracking, token rating, copy trading, performance analysis, and trade management. Token Use: The native ARCHI token operates on the Ethereum blockchain, used for transactions within the ecosystem and governance. Deflationary Mechanism: Implements a buyback and burn program with 50% of revenue to potentially increase token value. Platform Features: Offers portfolio tracking, investment insights, and automation across multiple blockchains, with plans for mobile access and community governance. Key Points: AI-driven tools for both novice and experienced traders to optimize crypto investments. Automated strategies with a claimed 67% success rate. Tokenomics include a 5% transaction tax on both buying and selling. This project seeks to simplify and improve the efficiency of crypto asset management using AI technology.
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