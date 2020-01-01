توكنوميكس ArcherSwap Hunter (HUNT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ArcherSwap Hunter (HUNT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ArcherSwap Hunter (HUNT) What is the project about? $HUNT is a next-generation CORE reward token on the Core Chain ecosystem. What makes your project unique? 2% of every transaction made with the $HUNT tokens, goes back to holders of $HUNT in Core Chain rewards. History of your project. ArcherSwap brings benefits to users not just by trading and farming but profit opportunities through NFT, GameFi and great potential new projects launching from our very own BowPad (Launchdpad). What’s next for your project? IBOs and Lending What can your token be used for? CORE rebases and staking on pool الموقع الرسمي: https://archerswap.finance/ اشتر HUNT الآن!

توكنوميكس ArcherSwap Hunter (HUNT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ArcherSwap Hunter (HUNT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 36.08K $ 36.08K $ 36.08K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.642866 $ 0.642866 $ 0.642866 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02586166 $ 0.02586166 $ 0.02586166 السعر الحالي: $ 0.03608352 $ 0.03608352 $ 0.03608352 معرفة المزيد عن سعر ArcherSwap Hunter (HUNT)

توكنوميكس ArcherSwap Hunter (HUNT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ArcherSwap Hunter (HUNT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HUNT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HUNT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HUNT، استكشف السعر المباشر لتوكن HUNT!

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