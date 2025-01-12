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سعر ArcherSwap Hunter (HUNT) المباشر لليوم هو USD 0.077135 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HUNT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ArcherSwap Hunter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.31 - تغيير سعر ArcherSwap Hunter خلال اليوم هو -1.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ArcherSwap Hunter (HUNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ArcherSwap Hunter مقابل USD هو $ -0.00101645183287067 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ArcherSwap Hunter مقابل USD هو $ -0.0214917779 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ArcherSwap Hunter مقابل USD هو $ +0.0150093062 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ArcherSwap Hunter مقابل USD هو $ +0.01514097933043972 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00101645183287067 -1.30% 30 يوم $ -0.0214917779 -27.86% 60 يوم $ +0.0150093062 +19.46% 90 يوم $ +0.01514097933043972 +24.42%

تحليل سعر ArcherSwap Hunter (HUNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ArcherSwap Hunter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.076454$ 0.076454 $ 0.076454 24 ساعة مرتفع $ 0.078577$ 0.078577 $ 0.078577 عالية طوال الوقت $ 0.642866$ 0.642866 $ 0.642866 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) -1.30% تغير السعر (7 أيام) -14.68%

معلومات سوق ArcherSwap Hunter (HUNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: