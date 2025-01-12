سعر Archerswap BOW (BOW)
سعر Archerswap BOW (BOW) المباشر لليوم هو USD 0.060263. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Archerswap BOW الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.77K
- تغيير سعر Archerswap BOW خلال اليوم هو -1.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BOW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BOW.
خلال اليوم، كان سعر Archerswap BOW مقابل USD هو $ -0.00080064597347779 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Archerswap BOW مقابل USD هو $ -0.0184870492 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Archerswap BOW مقابل USD هو $ +0.1003466632 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Archerswap BOW مقابل USD هو $ +0.031005527500436776 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00080064597347779
|-1.31%
|30 يوم
|$ -0.0184870492
|-30.67%
|60 يوم
|$ +0.1003466632
|+166.51%
|90 يوم
|$ +0.031005527500436776
|+105.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Archerswap BOW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-1.31%
-26.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? ArcherSwap is a crypto world for users to trade, earn, and game. It's the best choice for projects on Core Chain with features including AMM, NFT, and GameFi. What makes your project unique? It brings benefits to users not just by trading and farming but profit opportunities through NFT, GameFi and great potential new projects launching from our very own BowPad (Launchdpad). Also, you will get free BOW by trade mining. History of your project. We decided to be unique on Core chain, a new Potential Chain for Degens to ape in this blockchain, Core Chain is also the lowest transaction fees among all EVM blockchains. What’s next for your project? We have a roadmap: https://docs.archerswap.finance/products-and-features-guide/roadmap What can your token be used for? Farming, Staking your reward token with your personal choice through $xBOW, Whitelist snapshot through holding $xBOW during snapshots periods collateral and more utility coming along ArcherSwap Development.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BOW إلى AUD
A$0.09762606
|1 BOW إلى GBP
￡0.04881303
|1 BOW إلى EUR
€0.05845511
|1 BOW إلى USD
$0.060263
|1 BOW إلى MYR
RM0.27058087
|1 BOW إلى TRY
₺2.1333102
|1 BOW إلى JPY
¥9.50166721
|1 BOW إلى RUB
₽6.12452869
|1 BOW إلى INR
₹5.19286271
|1 BOW إلى IDR
Rp987.91787472
|1 BOW إلى PHP
₱3.555517
|1 BOW إلى EGP
￡E.3.0432815
|1 BOW إلى BRL
R$0.36880956
|1 BOW إلى CAD
C$0.08677872
|1 BOW إلى BDT
৳7.38402539
|1 BOW إلى NGN
₦93.86745669
|1 BOW إلى UAH
₴2.55936961
|1 BOW إلى VES
Bs3.193939
|1 BOW إلى PKR
Rs16.85676636
|1 BOW إلى KZT
₸31.95264786
|1 BOW إلى THB
฿2.08992084
|1 BOW إلى TWD
NT$1.99530793
|1 BOW إلى CHF
Fr0.05483933
|1 BOW إلى HKD
HK$0.46884614
|1 BOW إلى MAD
.د.م0.60805367