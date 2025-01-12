احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BOW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BOW.

سعر Archerswap BOW (BOW) المباشر لليوم هو USD 0.060263 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Archerswap BOW الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.77K - تغيير سعر Archerswap BOW خلال اليوم هو -1.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Archerswap BOW (BOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Archerswap BOW مقابل USD هو $ -0.00080064597347779 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Archerswap BOW مقابل USD هو $ -0.0184870492 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Archerswap BOW مقابل USD هو $ +0.1003466632 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Archerswap BOW مقابل USD هو $ +0.031005527500436776 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00080064597347779 -1.31% 30 يوم $ -0.0184870492 -30.67% 60 يوم $ +0.1003466632 +166.51% 90 يوم $ +0.031005527500436776 +105.97%

تحليل سعر Archerswap BOW (BOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Archerswap BOW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.059993$ 0.059993 $ 0.059993 24 ساعة مرتفع $ 0.061538$ 0.061538 $ 0.061538 عالية طوال الوقت $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -1.31% تغير السعر (7 أيام) -26.62%

معلومات سوق Archerswap BOW (BOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: