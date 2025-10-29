معلومات سعر ArcheriumAi (ARCA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01600777$ 0.01600777 $ 0.01600777 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -10.54% تغير السعر (7 أيام) -10.54%

سعر ArcheriumAi (ARCA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ARCA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـARCA على الإطلاق هو $ 0.01600777، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ARCA -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -10.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ArcheriumAi (ARCA)

القيمة السوقية $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ArcheriumAi هي $ 10.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ARCA يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.69K.