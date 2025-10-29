سعر Arcana Network المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XAR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XAR بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Arcana Network المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XAR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XAR بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Arcana Network (XAR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XAR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXAR على الإطلاق هو $ 1.52، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XAR -- على مدار الساعة الماضية، +0.02% على مدار 24 ساعة، و +21.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Arcana Network (XAR)

$ 482.89K
$ 482.89K$ 482.89K

--
----

$ 722.86K
$ 722.86K$ 722.86K

668.03M
668.03M 668.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Arcana Network هي $ 482.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XAR يبلغ 668.03M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 722.86K.

سجل سعر Arcana Network (XAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arcana Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arcana Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arcana Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arcana Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.02%
30 يوم$ 0-22.27%
60 يوم$ 0-74.35%
90 يوم$ 0--

ما هو Arcana Network ( XAR )

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

كم يساوي Arcana Network (XAR) اليوم؟
سعر XAR المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر XAR إلى USD الحالي؟
سعر XAR إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Arcana Network ؟
القيمة السوقية لعملة XAR هي $ 482.89K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن XAR؟
العرض المتداول لتوكن XAR هو 668.03M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ XAR؟
حقق XAR سعرًا قياسيًا قدره 1.52 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ XAR؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 XAR.
ما هو حجم تداول XAR؟
حجم تداول XAR المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع XAR هذا العام؟
قد يرتفع XAR هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر XAR لمزيد من التحليل المتعمق.
