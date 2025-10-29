معلومات سعر Arcana Network (XAR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 1.52 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) +21.22%

سعر Arcana Network (XAR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XAR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXAR على الإطلاق هو $ 1.52، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XAR -- على مدار الساعة الماضية، +0.02% على مدار 24 ساعة، و +21.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Arcana Network (XAR)

القيمة السوقية $ 482.89K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 722.86K إمداد دورة التداول 668.03M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Arcana Network هي $ 482.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XAR يبلغ 668.03M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 722.86K.