سعر Arcana arcUSD (ARCUSD)
سعر Arcana arcUSD (ARCUSD) المباشر لليوم هو USD 1.001. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARCUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arcana arcUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 102.32K
- تغيير سعر Arcana arcUSD خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Arcana arcUSD مقابل USD هو $ +0.00038443 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arcana arcUSD مقابل USD هو $ +0.0074896822 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arcana arcUSD مقابل USD هو $ -0.0003250247 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arcana arcUSD مقابل USD هو $ +0.004000881321296 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00038443
|+0.04%
|30 يوم
|$ +0.0074896822
|+0.75%
|60 يوم
|$ -0.0003250247
|-0.03%
|90 يوم
|$ +0.004000881321296
|+0.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arcana arcUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+0.04%
+0.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Arcana is a protocol built on re.al that captures the yield from a variety of delta-neutral trade strategies and distributes it in the form of a rebasing token that is soft-pegged to the dollar, arcUSD.
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