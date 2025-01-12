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سعر Arcana arcUSD (ARCUSD) المباشر لليوم هو USD 1.001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ARCUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arcana arcUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 102.32K - تغيير سعر Arcana arcUSD خلال اليوم هو +0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Arcana arcUSD (ARCUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arcana arcUSD مقابل USD هو $ +0.00038443 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arcana arcUSD مقابل USD هو $ +0.0074896822 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arcana arcUSD مقابل USD هو $ -0.0003250247 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arcana arcUSD مقابل USD هو $ +0.004000881321296 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00038443 +0.04% 30 يوم $ +0.0074896822 +0.75% 60 يوم $ -0.0003250247 -0.03% 90 يوم $ +0.004000881321296 +0.40%

تحليل سعر Arcana arcUSD (ARCUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arcana arcUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.998799$ 0.998799 $ 0.998799 24 ساعة مرتفع $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 عالية طوال الوقت $ 1.05$ 1.05 $ 1.05 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +0.04% تغير السعر (7 أيام) +0.24%

معلومات سوق Arcana arcUSD (ARCUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: