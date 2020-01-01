توكنوميكس Arcadium (ARCADIUM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Arcadium (ARCADIUM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Arcadium (ARCADIUM) The Stadium Arcadium is the world's first user-owned yield farm! All pools emit both MYFRIENDS and ARCADIUM tokens. Stakers in our single MYFRIENDS pool receive proportional distributions of 75% of deposit fees, 50% of all other platform income, 3% of the 6.66% ARCADIUM transfer tax, and a swap to Layer 3 tokens. ARCADIUM receives 25% of deposit fees for AMM support, 50% of all other platform income, and 100% of all buyback support, including direct buybacks. Our indirect buybacks include Pulsar games that accept ARCADIUM and yield USDC as price money. We also purchased 300 PolyPunks that we will trade for ARCADIUM. Welcome to the Stadium Arcadium, where we truly take user benefits to the next level! الموقع الرسمي: https://stadiumarcadium.farm/ اشتر ARCADIUM الآن!

توكنوميكس Arcadium (ARCADIUM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Arcadium (ARCADIUM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 إجمالي العرض: $ 365,16K $ 365,16K $ 365,16K العرض المتداول: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 546,86 $ 546,86 $ 546,86 أعلى مستوى على الإطلاق: $ 11,97 $ 11,97 $ 11,97 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0,00107794 $ 0,00107794 $ 0,00107794 السعر الحالي: $ 0,00149757 $ 0,00149757 $ 0,00149757 معرفة المزيد عن سعر Arcadium (ARCADIUM)

توكنوميكس Arcadium (ARCADIUM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Arcadium (ARCADIUM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ARCADIUM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ARCADIUM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ARCADIUM، استكشف السعر المباشر لتوكن ARCADIUM!

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