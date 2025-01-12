سعر Arcadium (ARCADIUM)
سعر Arcadium (ARCADIUM) المباشر لليوم هو USD 0.00301553. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARCADIUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arcadium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.77
- تغيير سعر Arcadium خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Arcadium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arcadium مقابل USD هو $ -0.0007919104 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arcadium مقابل USD هو $ +0.0007027186 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arcadium مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0007919104
|-26.26%
|60 يوم
|$ +0.0007027186
|+23.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arcadium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-12.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Stadium Arcadium is the world's first user-owned yield farm! All pools emit both MYFRIENDS and ARCADIUM tokens. Stakers in our single MYFRIENDS pool receive proportional distributions of 75% of deposit fees, 50% of all other platform income, 3% of the 6.66% ARCADIUM transfer tax, and a swap to Layer 3 tokens. ARCADIUM receives 25% of deposit fees for AMM support, 50% of all other platform income, and 100% of all buyback support, including direct buybacks. Our indirect buybacks include Pulsar games that accept ARCADIUM and yield USDC as price money. We also purchased 300 PolyPunks that we will trade for ARCADIUM. Welcome to the Stadium Arcadium, where we truly take user benefits to the next level!
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