سعر ArcadeFi (ARCADE)
سعر ArcadeFi (ARCADE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARCADE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ArcadeFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.29
- تغيير سعر ArcadeFi خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ArcadeFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ArcadeFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ArcadeFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ArcadeFi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-17.85%
|60 يوم
|$ 0
|-8.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ArcadeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-9.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ArcadeFi's goal is to promote a safe, fair and decentralized RNG experience for investors and gamers by leveraging the Ethereum blockchain to provide working gamer utility.
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