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سعر Arbitrove Governance Token (TROVE) المباشر لليوم هو USD 0.00190851 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 572.54K . يتم تحديث سعر TROVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arbitrove Governance Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.16 - تغيير سعر Arbitrove Governance Token خلال اليوم هو -5.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 300.00M

أداء سعر Arbitrove Governance Token (TROVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arbitrove Governance Token مقابل USD هو $ -0.000108620252418283 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arbitrove Governance Token مقابل USD هو $ -0.0004713195 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arbitrove Governance Token مقابل USD هو $ -0.0007875235 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arbitrove Governance Token مقابل USD هو $ -0.0018994660803198443 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000108620252418283 -5.38% 30 يوم $ -0.0004713195 -24.69% 60 يوم $ -0.0007875235 -41.26% 90 يوم $ -0.0018994660803198443 -49.88%

تحليل سعر Arbitrove Governance Token (TROVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arbitrove Governance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00185157$ 0.00185157 $ 0.00185157 24 ساعة مرتفع $ 0.00202175$ 0.00202175 $ 0.00202175 عالية طوال الوقت $ 0.052484$ 0.052484 $ 0.052484 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -5.38% تغير السعر (7 أيام) -15.85%

معلومات سوق Arbitrove Governance Token (TROVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: