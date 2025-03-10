سعر Arbitrove Governance Token (TROVE)
سعر Arbitrove Governance Token (TROVE) المباشر لليوم هو USD 0.00190851. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 572.54K. يتم تحديث سعر TROVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arbitrove Governance Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.16
- تغيير سعر Arbitrove Governance Token خلال اليوم هو -5.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 300.00M
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خلال اليوم، كان سعر Arbitrove Governance Token مقابل USD هو $ -0.000108620252418283 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arbitrove Governance Token مقابل USD هو $ -0.0004713195 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arbitrove Governance Token مقابل USD هو $ -0.0007875235 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arbitrove Governance Token مقابل USD هو $ -0.0018994660803198443 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000108620252418283
|-5.38%
|30 يوم
|$ -0.0004713195
|-24.69%
|60 يوم
|$ -0.0007875235
|-41.26%
|90 يوم
|$ -0.0018994660803198443
|-49.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arbitrove Governance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-5.38%
-15.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Governance Token for the Arbitrove Protocol
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