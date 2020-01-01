توكنوميكس Arbitrax AI (ARBX)
معلومات Arbitrax AI (ARBX)
ArbitraX AI is an innovative bot for automated arbitrage trading, leveraging advanced algorithms to identify and execute profitable opportunities across multiple cryptocurrency exchanges. With a focus on precision, speed, and efficiency, it offers tokenized access to its ecosystem, enhancing transparency, scalability, and user engagement in the dynamic world of crypto trading. By continuously refining its strategies and adapting to market trends, ArbitraX AI empowers users with a competitive edge, ensuring consistent performance and sustainable growth in the ever-evolving crypto landscape
توكنوميكس Arbitrax AI (ARBX) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Arbitrax AI (ARBX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Arbitrax AI (ARBX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Arbitrax AI (ARBX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن ARBX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ARBX التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ARBX، استكشف السعر المباشر لتوكن ARBX!
توقعات سعر ARBX
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه ARBX؟ تجمع صفحة توقعات أسعار ARBX الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.
لماذا عليك اختيار MEXC؟
MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو.
إخلاء المسؤولية
توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.