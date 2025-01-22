سعر Arbitrax AI (ARBX)
سعر Arbitrax AI (ARBX) المباشر لليوم هو USD 0.0113376. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.13M. يتم تحديث سعر ARBX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arbitrax AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 154.33K
- تغيير سعر Arbitrax AI خلال اليوم هو +27.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Arbitrax AI مقابل USD هو $ +0.00246936 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arbitrax AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arbitrax AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arbitrax AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00246936
|+27.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arbitrax AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.21%
+27.84%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ArbitraX AI is an innovative bot for automated arbitrage trading, leveraging advanced algorithms to identify and execute profitable opportunities across multiple cryptocurrency exchanges. With a focus on precision, speed, and efficiency, it offers tokenized access to its ecosystem, enhancing transparency, scalability, and user engagement in the dynamic world of crypto trading. By continuously refining its strategies and adapting to market trends, ArbitraX AI empowers users with a competitive edge, ensuring consistent performance and sustainable growth in the ever-evolving crypto landscape
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