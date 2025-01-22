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سعر Arbitrax AI (ARBX) المباشر لليوم هو USD 0.0113376 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.13M . يتم تحديث سعر ARBX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arbitrax AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 154.33K - تغيير سعر Arbitrax AI خلال اليوم هو +27.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Arbitrax AI (ARBX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arbitrax AI مقابل USD هو $ +0.00246936 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arbitrax AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arbitrax AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arbitrax AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00246936 +27.84% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Arbitrax AI (ARBX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arbitrax AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00660422$ 0.00660422 $ 0.00660422 24 ساعة مرتفع $ 0.01175544$ 0.01175544 $ 0.01175544 عالية طوال الوقت $ 0.01175544$ 0.01175544 $ 0.01175544 تغير السعر (1 ساعة) -3.21% تغير السعر (1يوم) +27.84% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Arbitrax AI (ARBX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: