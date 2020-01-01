توكنوميكس Arbion AI (ARAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Arbion AI (ARAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Arbion AI (ARAI) Arbion AI — The AI Protocol for Web3 Automation Arbion AI empowers developers, projects, and startups to deploy customizable AI agents that seamlessly connect with CEX, DEX, DeFi protocols, and external data feeds through plug & play APIs. No complex setup. Fully decentralized. Privacy-first. Key Features: No-Code AI Agent Deployment Launch AI-driven automation without writing a single line of code. Auto-Generated API Integrations Simplified API generation to connect with blockchain, exchanges, and off-chain data. Multi-Platform Connectivity Integrate with CEXs, DEXs, DeFi protocols, Telegram, and more. Privacy-Focused with zkML Technology Execute AI tasks in a secure, privacy-preserving environment using zero-knowledge machine learning. Arbion AI is built for the next generation of Web3 builders. Explore more at arbion.org الموقع الرسمي: https://arbion.org/ اشتر ARAI الآن!

توكنوميكس Arbion AI (ARAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Arbion AI (ARAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20,97K $ 20,97K $ 20,97K إجمالي العرض: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M العرض المتداول: $ 90,00M $ 90,00M $ 90,00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 23,30K $ 23,30K $ 23,30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0,00983871 $ 0,00983871 $ 0,00983871 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0,00023303 $ 0,00023303 $ 0,00023303 معرفة المزيد عن سعر Arbion AI (ARAI)

توكنوميكس Arbion AI (ARAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Arbion AI (ARAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ARAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ARAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ARAI، استكشف السعر المباشر لتوكن ARAI!

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