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سعر Arbion AI (ARAI) المباشر لليوم هو USD 0.0005736 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.63K . يتم تحديث سعر ARAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arbion AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Arbion AI خلال اليوم هو +0.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 90.00M

أداء سعر Arbion AI (ARAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arbion AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arbion AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arbion AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arbion AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.81% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Arbion AI (ARAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arbion AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00056169$ 0.00056169 $ 0.00056169 24 ساعة مرتفع $ 0.00059129$ 0.00059129 $ 0.00059129 عالية طوال الوقت $ 0.00983871$ 0.00983871 $ 0.00983871 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +0.81% تغير السعر (7 أيام) -60.53%

معلومات سوق Arbion AI (ARAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: