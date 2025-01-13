سعر Arbidex (ARX)
سعر Arbidex (ARX) المباشر لليوم هو USD 0.01212072. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arbidex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 138.49
- تغيير سعر Arbidex خلال اليوم هو +1.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Arbidex مقابل USD هو $ +0.00014604 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arbidex مقابل USD هو $ -0.0015303063 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arbidex مقابل USD هو $ -0.0047742037 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arbidex مقابل USD هو $ +0.004951056845358997 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00014604
|+1.22%
|30 يوم
|$ -0.0015303063
|-12.62%
|60 يوم
|$ -0.0047742037
|-39.38%
|90 يوم
|$ +0.004951056845358997
|+69.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arbidex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
+1.22%
-11.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Arbitrum Exchange is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum . Compared to its competitors, Arbitrum Exchange allows the swapping of crypto assets with the lowest fees! Rewards from Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum. Additionally, Arbitrum Exchange offers a unique feature that allows users to stake $ARX and earn 100% of the protocol revenue generated. And not only this but Arbitrum Exchange has no arbitrage bots, offering you the best rates.
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