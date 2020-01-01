توكنوميكس Arata AGI (ARATA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Arata AGI (ARATA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Arata AGI (ARATA) ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: Agent deployment and execution

Governance voting rights

Staking rewards

Network resource allocation

Protocol fee payments الموقع الرسمي: https://arataagi.org/ اشتر ARATA الآن!

توكنوميكس Arata AGI (ARATA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Arata AGI (ARATA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 27.64K $ 27.64K $ 27.64K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 39.49K $ 39.49K $ 39.49K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00194257 $ 0.00194257 $ 0.00194257 السعر الحالي: $ 0.00393602 $ 0.00393602 $ 0.00393602 معرفة المزيد عن سعر Arata AGI (ARATA)

توكنوميكس Arata AGI (ARATA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Arata AGI (ARATA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ARATA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ARATA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ARATA، استكشف السعر المباشر لتوكن ARATA!

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