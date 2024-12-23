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سعر Arata AGI (ARATA) المباشر لليوم هو USD 0.02044848 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 143.26K . يتم تحديث سعر ARATA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arata AGI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.77K - تغيير سعر Arata AGI خلال اليوم هو -15.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.00M

أداء سعر Arata AGI (ARATA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arata AGI مقابل USD هو $ -0.00366035140567289 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arata AGI مقابل USD هو $ -0.0200090319 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arata AGI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arata AGI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00366035140567289 -15.18% 30 يوم $ -0.0200090319 -97.85% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Arata AGI (ARATA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arata AGI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02046993$ 0.02046993 $ 0.02046993 24 ساعة مرتفع $ 0.02426856$ 0.02426856 $ 0.02426856 عالية طوال الوقت $ 2.81$ 2.81 $ 2.81 تغير السعر (1 ساعة) -0.77% تغير السعر (1يوم) -15.18% تغير السعر (7 أيام) -59.41%

معلومات سوق Arata AGI (ARATA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: