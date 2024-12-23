سعر Arata AGI (ARATA)
سعر Arata AGI (ARATA) المباشر لليوم هو USD 0.02044848. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 143.26K. يتم تحديث سعر ARATA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arata AGI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.77K
- تغيير سعر Arata AGI خلال اليوم هو -15.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.00M
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خلال اليوم، كان سعر Arata AGI مقابل USD هو $ -0.00366035140567289 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arata AGI مقابل USD هو $ -0.0200090319 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arata AGI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arata AGI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00366035140567289
|-15.18%
|30 يوم
|$ -0.0200090319
|-97.85%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arata AGI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.77%
-15.18%
-59.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: - Agent deployment and execution - Governance voting rights - Staking rewards - Network resource allocation - Protocol fee payments
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