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سعر Arable Protocol (ACRE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.37K . يتم تحديث سعر ACRE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arable Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.16 - تغيير سعر Arable Protocol خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 188.61M

أداء سعر Arable Protocol (ACRE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arable Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arable Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arable Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arable Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -75.49% 60 يوم $ 0 -63.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Arable Protocol (ACRE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arable Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.501675$ 0.501675 $ 0.501675 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -12.65%

معلومات سوق Arable Protocol (ACRE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: