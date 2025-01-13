سعر Arabic (ABIC)
سعر Arabic (ABIC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ABIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arabic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.66
- تغيير سعر Arabic خلال اليوم هو -0.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Arabic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arabic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arabic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arabic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.72%
|30 يوم
|$ 0
|+2.51%
|60 يوم
|$ 0
|+25.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arabic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
-0.72%
+3.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Arabic Cash is the world's first independent decentralized financial instrument based on loans and deposits backed by Arab capital. It aims to attract new investments in the development of the digital economy of the Arab world. Recently, excessive bureaucracy and complex financial monitoring of the Eastern region, like a giant dam, have blocked investment flows from all over the world. Arabic Cash is now ready to make a difference. Now any inhabitant of the planet can invest in the rapidly developing countries of the Eastern region. All investments accumulate in the decentralized Binance Smart Chain - the most reliable and profitable e-commerce platform to date. With Arabic Cash technology, the world will have revolutionary tools for doing business. The official ABIC token allows you to make money transfers in large volumes, which is now necessary for business in the Arab countries. The ArabicSwap Decentralized Exchange allows you to preserve assets and generate passive income that no other bank can match. And the CryptoBank phenomenon will solve the global issues of lending to large financial sectors without the participation of intermediaries. All of this will eventually turn into a large-scale financial ecosystem that can become a real phenomenon in a rapidly changing world.
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