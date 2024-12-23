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سعر Aquathecoin (AQUA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 88.89K . يتم تحديث سعر AQUA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aquathecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.08K - تغيير سعر Aquathecoin خلال اليوم هو -4.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.80M

أداء سعر Aquathecoin (AQUA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aquathecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aquathecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aquathecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aquathecoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.75% 30 يوم $ 0 -84.58% 60 يوم $ 0 -12.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aquathecoin (AQUA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aquathecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00293112$ 0.00293112 $ 0.00293112 تغير السعر (1 ساعة) -1.28% تغير السعر (1يوم) -4.75% تغير السعر (7 أيام) -48.29%

معلومات سوق Aquathecoin (AQUA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: