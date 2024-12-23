سعر Aquathecoin (AQUA)
سعر Aquathecoin (AQUA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 88.89K. يتم تحديث سعر AQUA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aquathecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.08K
- تغيير سعر Aquathecoin خلال اليوم هو -4.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.80M
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خلال اليوم، كان سعر Aquathecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aquathecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aquathecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aquathecoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.75%
|30 يوم
|$ 0
|-84.58%
|60 يوم
|$ 0
|-12.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aquathecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.28%
-4.75%
-48.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project is a unique memecoin inspired by a drop of water, named Aqua. It combines the playful nature of meme culture with a fresh concept, making it stand out among other tokens. Aqua’s theme revolves around the purity and simplicity of water, which symbolizes transparency and fluidity. The goal is to build a fun and engaging community around this idea while creating a token that represents the essence of something as essential as water.
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