سعر Aquanee (AQDC)
سعر Aquanee (AQDC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AQDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aquanee الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.72K
- تغيير سعر Aquanee خلال اليوم هو +4.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aquanee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aquanee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aquanee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aquanee مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.52%
|30 يوم
|$ 0
|-23.06%
|60 يوم
|$ 0
|-26.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aquanee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.59%
+4.52%
+2.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AQUANEE is a real-time combat simulation game (SLG) for blockchain gamers. An eco that includes games, DEX, NFT markets, and an upcoming public chain are together with the project. AQUANEE is inspired by sea creatures, which allows players to hatch and cultivate pets and earn tokens (NEE).
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