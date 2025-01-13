سعر Aqualibre (AQLA)
سعر Aqualibre (AQLA) المباشر لليوم هو USD 0.0184635. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AQLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aqualibre الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.14K
- تغيير سعر Aqualibre خلال اليوم هو -2.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aqualibre مقابل USD هو $ -0.00045344087359691 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aqualibre مقابل USD هو $ -0.0051768589 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aqualibre مقابل USD هو $ +1.6260123682 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aqualibre مقابل USD هو $ +0.001397657551457046 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00045344087359691
|-2.39%
|30 يوم
|$ -0.0051768589
|-28.03%
|60 يوم
|$ +1.6260123682
|+8,806.63%
|90 يوم
|$ +0.001397657551457046
|+8.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aqualibre: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.74%
-2.39%
-11.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aqualibre is a digital marketplace where users including governments, corporate entities and individuals are able to purchase Carbon Offsets to counter their environmental emissions. Aqualibre is bringing Real World Assets on-chain, starting with Carbon Offsets before expanding to additional ESG solutions. AQLA token captures the value created by our participation in the host eco-system and platform.
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