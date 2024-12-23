سعر AQTIS (AQTIS)
سعر AQTIS (AQTIS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 107.47K. يتم تحديث سعر AQTIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AQTIS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.28K
- تغيير سعر AQTIS خلال اليوم هو -30.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.24B
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خلال اليوم، كان سعر AQTIS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AQTIS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AQTIS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AQTIS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-30.80%
|30 يوم
|$ 0
|-93.88%
|60 يوم
|$ 0
|-96.31%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر AQTIS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-30.80%
-93.20%
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