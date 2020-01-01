توكنوميكس Apu Gurl (APUGURL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Apu Gurl (APUGURL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Apu Gurl (APUGURL) Apugurl is the most degen female frog in the crypto space and the ONLY female frog in the 4chan group الموقع الرسمي: https://apugurl.com/ اشتر APUGURL الآن!

توكنوميكس Apu Gurl (APUGURL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Apu Gurl (APUGURL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 416.94K $ 416.94K $ 416.94K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.000000989865 $ 0.000000989865 $ 0.000000989865 معرفة المزيد عن سعر Apu Gurl (APUGURL)

توكنوميكس Apu Gurl (APUGURL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Apu Gurl (APUGURL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن APUGURL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن APUGURL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس APUGURL، استكشف السعر المباشر لتوكن APUGURL!

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