سعر Aptopad (APD)
سعر Aptopad (APD) المباشر لليوم هو USD 0.00001964. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر APD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aptopad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 419.92
- تغيير سعر Aptopad خلال اليوم هو -58.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aptopad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aptopad مقابل USD هو $ -0.0000178067 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aptopad مقابل USD هو $ -0.0000180564 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aptopad مقابل USD هو $ -0.0002494045929701148 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-58.57%
|30 يوم
|$ -0.0000178067
|-90.66%
|60 يوم
|$ -0.0000180564
|-91.93%
|90 يوم
|$ -0.0002494045929701148
|-92.70%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aptopad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-58.57%
-83.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? What is the Aptopad ? Aptopad is a Startup Incubator and Launchpad platform. We provide project creators with an "All-In-One" solution right from development to fundraise stage. What makes your project unique? We have an ecosystem that produces solutions to common dilemmas occuring in a rapidly evolving industry. Unpleasant experiences in the sector can play a negative role in the development of the sector from time to time and hamper the current growth. At this point, Aptopad aims to adapt to change, support, and contribute by developing. Our main goal in this protocol developed with these principles; With its fast transaction, low transaction fee, and secured transaction, it offers users a unique experience with the insurance protocol that we now call Extended Insurance Protocol (EIP). History of your project. We established Aptopad at September 2022. Then we launched APD token and our platform. What’s next for your project? We will release our MVP version dapp and launch top tier project on Aptos Network. What can your token be used for? APD token was founded to give fair allocation rights to IDO's
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