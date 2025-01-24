سعر Apsis (APS)
سعر Apsis (APS) المباشر لليوم هو USD 1,637.96. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر APS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Apsis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.59K
- تغيير سعر Apsis خلال اليوم هو -0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Apsis مقابل USD هو $ -6.617247495955 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Apsis مقابل USD هو $ -137.6213992000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Apsis مقابل USD هو $ +170.4952564000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Apsis مقابل USD هو $ +572.4140201068532 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -6.617247495955
|-0.40%
|30 يوم
|$ -137.6213992000
|-8.40%
|60 يوم
|$ +170.4952564000
|+10.41%
|90 يوم
|$ +572.4140201068532
|+53.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Apsis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
-0.40%
-10.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Apsis (APS) is the ecosystem’s primary Governance and rewards token. It has a primary focus on service across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of Governance proposals in the ecosystem.
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