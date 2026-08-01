سعر aPriori Monad LST اليوم

السعر المباشر لمشروع aPriori Monad LST (APRMON) اليوم هو $ 0.02188238، مع تغير بنسبة 2.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل APRMON الحالي إلى USD هو $ 0.02188238 لكل APRMON.

يحتل aPriori Monad LST حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 547,247، مع عرض متداول قدره 25.02M APRMON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول APRMON بين $ 0.0213592 (أدنى) و$ 0.02258235 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03891943، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01667793.

على المدى القصير، تحرك APRMON بمقدار +0.31% خلال الساعة الماضية و-8.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.10K.

معلومات سوق aPriori Monad LST (APRMON)

القيمة السوقية $ 547.25K$ 547.25K $ 547.25K الحجم (24 ساعة) $ 14.10K$ 14.10K $ 14.10K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 547.25K$ 547.25K $ 547.25K إمداد دورة التداول 25.02M 25.02M 25.02M إجمالي العرض 25,022,092.99319277 25,022,092.99319277 25,022,092.99319277

القيمة السوقية الحالية لـ aPriori Monad LST هي $ 547.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.10K. العرض المتداول لـ APRMON يبلغ 25.02M، مع إجمالي عرض 25022092.99319277. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 547.25K.